गौतम अदाणी ने तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का किया दौरा, अधिकारियों से ली न्यूक्लियर ऑपरेशन की जानकारी

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और वरिष्ठ अधिकारियों ने परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी और इसके परिचालन पहलुओं की जानकारी हासिल करने के लिए तारापुर महाराष्ट्र साइट (टीएमएस) का दौरा किया. तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (टीएपीएस) ने यह जानकारी दी. टीएमएस में दो परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं. प्रतिनिधिमंडल में अदाणी एनर्जी, अदाणी ग्रीन और समूह के ऊर्जा रणनीति प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.

तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (टीएपीएस) की ओर से जारी बयान के अनुसार, रविवार को दौरे पर आए अधिकारियों को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई. भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और साइट प्रबंधन ने जानकारी देने वाले दल का नेतृत्व किया.

बयान में कहा गया, अदाणी समूह के अधिकारियों को टीएपीएस 3 और 4 संयंत्र क्षेत्रों का दौरा कराया गया, जहां उन्हें संयंत्र संचालन का विस्तृत विवरण दिया गया. विशेषज्ञों ने प्रमुख प्रौद्योगिकी पहलुओं, सुरक्षा उपायों और भारत के ऊर्जा बदलाव में परमाणु ऊर्जा की भूमिका के बारे में जानकारी दी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का प्रस्ताव रखा और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 20,000 करोड़ रुपये के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी, ताकि 2033 तक पांच छोटे और मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जा सकें.



