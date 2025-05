अटूट एकजुटता के साथ सशस्त्र बलों का समर्थन... गौतम अदाणी ने की भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ

भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है. पाकिस्तान के दुस्साहस करते हुए जम्मू में हमास स्टाइल में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया. वहीं पंजाब और राजस्थान में भी उसके लड़ाकू विमानों ने हमले की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया. भारत अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है. इस बीच देश भर से लोग भारतीय सेना का समर्थन कर उसका हौसला बढ़ा रहे हैं. अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी सेना के पराक्रम की तारीफ की है.

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ऐसे समय में ही दुनिया भारत की असली ताकत और एकता देख पाती है, जो उसकी एकरूपता और विविधता दोनों में समाहित है. हम अटूट एकजुटता के साथ खड़े हैं और अपने सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे हमारी मातृभूमि की आत्मा और हमारे आदर्शों की भावना की रक्षा करते हैं। #इंडियाफर्स्ट जय हिंद!"

It is in times like these that the world witnesses the true strength and unity of India, forged as much in her sameness, as in her diversity. We stand in unwavering solidarity and are committed to supporting our armed forces as they defend the soul of our motherland and the… pic.twitter.com/QZnv0LXvb5