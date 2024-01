ग्रीन हाइड्रोजन ही नेट जीरो कार्बन फ्यूचर के लिए आखिरी कदम : गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के लिए ये ब्लॉग लिखा है.

अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) की 54वीं सालाना बैठक में भारत जैसे देशों के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Carbon Emissions) प्राप्त करने में ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen)के महत्व पर जोर दिया. गौतम अदाणी ने “Reducing costs: The key to Leveraging Green Hydrogen on The Road to Net Zero” नाम से एक ब्लॉग लिखा है. इसमें उन्होंने जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel)के प्रमुख विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को अहम बताया है, क्योंकि दुनिया एक साफ और रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य की ओर जाना चाहती है. उन्होंने कहा, "खासकर भारत में ग्रीन हाइड्रोजन कई क्षेत्रों के लिए नेट जीरो कार्बन इमिशन की दिशा में आखिरी मुकाम हो सकता है." बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक स्विटजरलैंड के दावोस में 15 जनवरी को शुरू हुई, जो 19 जनवरी तक चलेगी.