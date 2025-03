नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जून में होगा उद्घाटन, गौतम अदाणी ने किया ऐलान

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट में चल रहे तमाम डेवलपमेंट्स को देखा और एक-एक चीज पर बारीकी से जानकारी ली. गौतम अदाणी के पहुंचने पर अदाणी एयरपोर्ट्स टीम ने उनका स्वागत किया और डिटेल में सारी जानकारी दी. गौतम अदाणी इससे काफी प्रभावित हुए.

A glimpse into India's aviation future! ✈️



Visited the Navi Mumbai International Airport site today—a world-class airport taking shape. Set for inauguration this June, it will redefine connectivity & growth. A true gift to India!



Kudos to the Adani Airports team & partners for… pic.twitter.com/2TCWcSnr6c