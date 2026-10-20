'शैडो कैबिनेट' चलाता है जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क, ऐसे काम करता है ये इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट

बॉलीवुड स्टार्स पर हमले और फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. हाल ही के सालों में बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से ज्यादातर मामलों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं. सलमान खान से शुरू हुआ ये सिलसिला अब कई अन्य कलाकारों तक पहुंच चुका है. अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के बाद एक बार फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है. हालांकि सवाल ये भी है कि लॉरेंस जेल में है तो इस पूरे नेटवर्क को कौन चला रहा है?

लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल की एक हाई-सिक्योरिटी सेल में बंद है. बताया जाता है कि ऐसे में इस गैंग को लॉरेंस के खास सहयोगियों की एक 'शैडो कैबिनेट' चला रही है, जो विदेशों में बैठकर इंटरनेशनल लेवल पर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है. टीओआई की खबर के मुताबिक, इस मेन ग्रुप में टाइसन बिश्नोई, अनिल पंडित, हरि बॉक्सर, हरमन संधू और हिमांशु सोनीपत शामिल हैं. ये लोग नए लोगों को भर्ती करने, उन्हें काम देने और हथियार का इंतजाम करने का काम करते हैं, और आपस में ऐसी जानकारी भी शेयर करते हैं.

वहीं, आरजू बिश्नोई, शुभम लोणकर और रणदीप मलिक का एक अलग ग्रुप है, जो प्लानिंग, फाइनेंसिंग और टारगेट चुनने का काम संभालता है. गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों भी इसका हिस्सा था, लेकिन FBI के 'ऑपरेशन हार्डबॉल' शुरू किए जाने के बाद से वो अंडरग्राउंड हो गया है.

अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ हिस्सों से काम करते हुए, यह कमांड स्ट्रक्चर डिजिटल तरीके से डराने-धमकाने और जमीन पर वारदातों को अंजाम देने की निगरानी करता है. ये लोग सिग्नल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए लोकल गुर्गों को निर्देश देते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जैसे बड़े सरगना अभी भी कंट्रोल अपने पास रखे हुए हैं. उन्होंने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर ऐसा दिखाया है जैसे लॉरेंस के साथ उनका झगड़ा हो गया है और वे अलग हो गए हैं. एक जांच अधिकारी ने बताया, "विदेशों में सुरक्षित ठिकानों से काम करते हुए, ये मास्टरमाइंड रणनीतिक दिशा-निर्देश देते हैं, आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं और सीमा पार से सुरक्षा देते हैं, जिससे नेटवर्क के बीच के स्तर के गुर्गे सुरक्षित रहते हैं."

सोशल मीडिया पर गैंग की धमकियां पोस्ट करता है अनिल पंडित

गैंगस्टर अनिल पंडित, इनका मेन प्रवक्ता है, जो सोशल मीडिया पर गैंग के घोषणापत्र और जबरन वसूली की धमकियां पोस्ट करता है. पानीपत का रहने वाला अनिल पंडित, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक साल बाद कनाडा के रास्ते अमेरिका चला गया था. हाल ही में, उसने सोनीपत में हरियाणवी गायक दिलेर खड़किया की रेंज रोवर पर हुई गोलीबारी और 20 अगस्त को हिसार कोर्ट परिसर के बाहर विरोधी गैंगस्टर विनोद काना की हत्या की जिम्मेदारी ली है.

ग्रुप में जहां टाइसन लोगों को ऑनलाइन धमकियां देता है, वहीं हरि जमीनी स्तर पर जबरन वसूली का काम संभालता है, और हरमन लोकल गुर्गों के जरिए विदेशों से लॉजिस्टिक्स का कॉर्डिनेशन करता है. कमांड की ये व्यवस्था बताती है कि क्यों FBI और उसके ग्लोबल पार्टनर्स का चलाया गया अंतरराष्ट्रीय अभियान भी इस सिंडिकेट को पूरी तरह से ठप करने में नाकाम रहा है.

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