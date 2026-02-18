Blinkit पर FIR: ऑनलाइन बिक रहे थे बटनदार चाकू, दिल्ली पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल होने पर दर्ज की FIR

दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ग्रोसरी और क्विक‑कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस को जांच में पता चला कि प्लेटफॉर्म पर बटनदार चाकू बेचे जा रहे थे, जिनका इस्तेमाल दिल्ली के ख्याला इलाके में हुए दो अलग‑अलग मर्डर मामलों में किया गया. दोनों मामलों में पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हत्या में इस्तेमाल चाकू Blinkit से खरीदे गए थे.

इसके बाद पुलिस ने खुद को ग्राहक दिखाते हुए प्लेटफॉर्म से ऐसा ही बटनदार चाकू ऑर्डर कर खरीदा. पुलिस के मुताबिक, इस तरह का बटनदार चाकू बेचना कानूनन अपराध है. यही वजह है कि Blinkit के खिलाफ अब FIR दर्ज की गई है.

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने राजधानी दिल्ली में कई Blinkit स्टोर्स पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को 55 से अधिक बटनदार चाकू बरामद हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के हथियार आसानी से उपलब्ध होने से अपराध बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी.

पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है और जल्द ही Blinkit को औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा. यह भी जांच का विषय है कि आखिर कैसे ऐसे प्रतिबंधित चाकू प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हुए और उनकी डिलीवरी बिना किसी चेतावनी के ग्राहकों तक कैसे पहुंचते रहे.

