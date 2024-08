फर्रुखाबाद मामला: लड़की के पिता ने पुलिस जांच को बताया फर्जी, कहा शव पर मिले हैं ये निशान

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मंगलवार सुबह दो लड़कियों के शव एक पेड़ से लटकते पाए गए थे. शुरुआती जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था. अब इनमें से एक लड़की के पिता ने पुलिस की जांच पर ही सवाल उठाए हैं. उन्होंने पुलिस की जांच को फर्जी बताया है. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में लड़की के पिता ने कहा कि शव पर चोट के निशान हैं और बेल के कांटे चुभे हुए मिले हैं.

लड़की के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं

यह मामला फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भगौतीपुर गांव का है. इस गांव के एक बाग में मंगलवार सुबह 18 और 15 साल की दो लड़कियों के शव एक पेड़ से लटके हुए मिले थे. लड़कियों के शव उनके दुप्ट्टे से लटके हुए थे. मृतकों की पहचान उसी गांव के निवासी रामवीर की 17 साल की बेट बबली और पप्पू की 15 साल की बेटी शशि के रूप में हुई थी.दोनों जन्माष्टमी पर दर्शन के लिए मंदिर गई थीं.

VIDEO | "They (Police) are saying that these girls died by suicide and hung themselves, but what about wounds on their body? They did not allow us to see the body. We saw the body only this morning. Police is asking us to cremate her as soon as possible. We are not demanding… pic.twitter.com/mcG367rmAc