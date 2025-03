सपा के कार्यकाल में थाने में इफ्तारी के दावे से सोलापुर का वीडियो वायरल

CLAIM यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस को थानों में इफ्तार पार्टी का आयोजन करना पड़ता था.

FACT CHECK बूम ने अपने फैक्ट चेक में पाया कि वायरल वीडियो महाराष्ट्र का अप्रैल 2022 का है. सोलापुर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त हरीश बैजल ने एक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के लिए इफ्तार पार्टी आयोजित की थी.

सोशल मीडिया पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो वायरल है. यूजर इसे यूपी का बताते हुए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पुलिस थाने में आयोजित इफ्तार में खाना परोस रही थी. बूम ने अपनी जांच में पाया कि यह महाराष्ट्र के सोलापुर का वीडियो है. सोलापुर शहर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त हरीश बैजल ने अपने निवास पर सोशल उर्दू प्राइमरी स्कूल के 100 से अधिक छात्रों और शिक्षकों के लिए एक इफ्तार पार्टी आयोजित की थी. उत्तर प्रदेश में 2012-2017 के बीच अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी की सरकार थी. तब सीएम आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था.

फेसबुक पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘सत्ता का मद और अधिकारियों की अहमियत. जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश मुख्यमंत्री था. तब पुलिस थाने में इफ्तार पार्टी का आयोजन पुलिस कर्मियों को करना पड़ता था,'



एक्स पर भी इसी दावे से यह वीडियो वायरल है

फैक्ट चेक बूम ने दावे की पड़ताल के लिए वायरल वीडियो को गूगल लेंस से सर्च किया. हमें सिराज नूरानी नाम के यूजर द्वारा 30 अप्रैल 2022 को शेयर किया गया यह वीडियो मिला. सिराज ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘सोलापुर पुलिस कमिश्नर ने उर्दू माध्यम के छात्रों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन कर समाज के लिए एक अच्छी मिसाल कायम की.'

Solapur police commissioner hosts Iftar party for Urdu medium students, sets a good example for the society#IftarParty #SolapurPolice #UrduStudents pic.twitter.com/7AKLnbSc92