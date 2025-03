पंजाब में महिला किसान को थप्पड़ मारते पुलिसकर्मी का पुराना वीडियो वायरल

CLAIM पंजाब पुलिस के एक सिपाही ने एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रही महिला किसान को थप्पड़ मार दिया.

FACT CHECK बूम ने अपनी जांच में पाया कि वायरल वीडियो 18 मई 2023 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान का है.

सोशल मीडिया पर एक महिला किसान पर हाथ उठाते पुलिसकर्मी का वीडियो पंजाब-हरियाणा सीमा (शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर) पर बैठे किसानों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से वायरल है. बूम ने अपनी जांच में पाया कि वायरल वीडियो पंजाब के गुरदासपुर में 18 मई 2023 को भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का है. भूमि अधिग्रहण करने गई टीम की किसानों से नोंक-झोंक होने के बाद पुलिसकर्मी ने महिला किसान को थप्पड़ मार दिया था. पंजाब पुलिस ने बीते 13 महीनों से एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया है. इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है. किसानों के तंबुओं-टेंट को हटाने के लिए पंजाब पुलिस ने बुलडोजर एक्शन भी किया है.

एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'महिला किसान को MSP देती हुई केजरीवाल की पंजाब पुलिस, पर तानाशाह तो मोदी जी है भाई'.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यह वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है.

फैक्ट चेक वायरल वीडियो की जांच के लिए हमने वीडियो के कीफ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया. सर्च के दौरान हमें एक एक्स यूजर का 18 मई 2023 को फुल फ्रेम में अपलोड किया गया वीडियो मिला. कैप्शन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंजाब के गुरदासपुर जिले में किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान पंजाब पुलिस के एक सिपाही ने महिला किसान को थप्पड़ मार दिया.



In Gurdaspur village Punjab Police cop slaps the women farmer. As per reports the farmers were protesting against the land acquisition. This is a shameful act & stringent action should be taken against this cop. @PunjabPoliceInd @Tractor2twitr_P pic.twitter.com/ozE74gWWnb