जले हुए लोग सड़क पर भाग रहे थे... दिल्ली ब्लास्ट पर चश्मदीद ने क्या-क्या बताया

देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण धमाके से दहल उठी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक खड़ी कार में हुए इस जोरदार विस्फोट ने इलाके में दहशत फैला दी. इस भयानक हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं. धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई, जिसने आस-पास खड़ी कुछ अन्य गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

चश्मदीदों का दिल दहला देने वाला बयान

प्रत्यक्षदर्शियों ने उस भयावह पल को याद करते हुए बताया कि धमाका कितना शक्तिशाली था. "ब्लास्ट बहुत तेज हुआ. कान भी सुन्न पड़ गए थे. पांच मिनट तक तो कुछ भी पता ही नहीं चला. समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या है. ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया की भगदड़ मच गई. हम भी देखने आए. हम मार्केट तक आए तो वहां कोई नहीं था. ब्लास्ट के बाद लोग एक दूसरे को उठा रहे थे. मैंने देखा कि सड़क पर जले हुए लोग भाग रहे थे. यहां तक लोगों के हाथ पैर उड़ उड़कर गिरे हैं. कुछ देखने लायक नहीं था.लोग तड़प रहे थे. लोगों की लाशें पड़ी थीं. बहुत बुरा हाल था."









हाई अलर्ट और जांच एजेंसियों की दस्तक

घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी (IB) चीफ से बात की और पूरे मामले की जानकारी ली. धमाके की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो की टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फोरेंसिक विभाग की टीमें भी जांच में जुटी हैं.

यह धमाका किस वजह से हुआ, इसके पीछे कोई साजिश है या नहीं, इसकी जांच गहनता से की जा रही है. घायलों को इलाज के लिए लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सुरक्षा एजेंसियां धमाके के कारणों और इसके पीछे के तत्वों का पता लगाने में जुटी हैं. क्या आप इस मामले से जुड़े और अपडेट या जांच की प्रगति के बारे में जानना चाहेंगे?