Exclusive: वोट चोरी, महागठबंधन, नीतीश कुमार... हर मुद्दे पर बेबाक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

बीजेपी को इंजन बनने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी ने ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया. बीजेपी भी इंजन बन जाएगी. समय आने पर सत्ता में बीजेपी भी बैठेगी.

  • बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वोट चोरी के आरोपों को झूठा बताते हुए विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया
  • सम्राट चौधरी ने बिहार चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और एनडीए सरकार के सुशासन पर जोर दिया
  • उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और समय आने पर बीजेपी भी सत्ता में शामिल होगी
चुनावी माहौल के बीच बिहार में सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है. जहां एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाली बात कह रहा है. एनडीटीवी से बात करते हुए बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और INDIA गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद हैं. विपक्ष सत्ता हासिल करने के लिए झूठ फैला रहा है. साथ ही सम्राट चौधरी ने बिहार चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और NDA सरकार के सुशासन पर जोर दिया.

'समय आने पर सत्ता में बीजेपी भी बैठेगी'

बीजेपी को इंजन बनने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी ने ही नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया. बीजेपी भी इंजन बन जाएगी. समय आने पर सत्ता में बीजेपी भी बैठेगी. लेकिन आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हैं और आगे भी रहेंगे.

'ऐसे ही यात्रा करें, हम 200 पार कर जाएंगे'

राहुल की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर सम्राट चौधरी ने कहा कि, "ये लोग जितना घूमेंगे उतनी हमारी सीटें बढ़ेंगी. इसी तरह और घूमिए, 200 पार कर जाएंगे. अफवाह फैलाने से राजनीति नहीं होती है.

'बिहार में एनडीए ने कई काम किए'

बिहार में एनडीए के कामों पर बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, 'बिहार में पहले 3 हजार किमी सड़कें थीं, आज सवा लाख किमी सड़कें हैं. बिहार में पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 40 हो गई है.'

'हमनें भी ऑब्जेक्शन डाले'

मतदाता सूची में बीजेपी का कोई नाम नहीं कटने पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा, '92 हजार के करीब ऑब्जेक्शन डाले हैं. इसके अलावा जहां से भी कोई समस्या होगी, उसके लिए हम सवाल उठाएंगे.'

'बिहार की जनता सब देख रही है'

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एनडीए क्या कर रहा है? इस सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि, बिहार की जनता सब देख रही है. वोट चोरी को लेकर बिहार की जनता में कोई मुद्दा ही नहीं है.

बिहार में नीतीश या कोई और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे. नीतीश कुमार चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे. नीतीश कुमार जी विकास का काम करते रहेंगे और नेतृत्व करते रहेंगे. नीतीश कुमार ने विकास और सामाजिक न्याय किया.

