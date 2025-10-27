बिहार के बाद किन राज्यों में वोटर लिस्ट की समीक्षा होगी, चुनाव आयोग थोड़ी देर में SIR पर करेगा बड़ा ऐलान

चुनाव आयोग सोमवार शाम 4.30 बजे प्रेस कान्फ्रेंस करके बिहार के बाद कई अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर सकता है. पूरे देश में वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया के तहत करीब 10 राज्यों में इसका ऐलान किया जाता है. इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हो सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर को लेकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान वोटर लिस्ट रिवीजन के महत्वपूर्ण अभियान की तारीखों की घोषणा की जा सकती है.

सोमवार को पहले चरण के एसआईआर का आधिकारिक ऐलान हो सकता है. इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट रिवीजन किया गया था. इस पर काफी विवाद भी हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. इसमें करीब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार को भी पहचान पत्र के तौर पर शामिल किया गया था और नए नाम जोड़े गए थे.

SIR लेटेस्ट अपडेट्स-----

बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों पर फोकस

चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि ऑल इंडिया SIR की कवायद चरणबद्ध तरीके से देश भर में की जाएगी. प्रथम चरण में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों समेत 10 प्रांतों को शामिल किया जाएगा. इनमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हो सकते हैं. फिर आगे अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट रिवाइज की जाएगी. जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर वोटर लिस्ट की समीक्षा आयोग की प्राथमिकता होगी. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे राज्य जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं वहां अभी एसआईआर नहीं किया जाएगा.