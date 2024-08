चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ED की रेड की हो रही तैयारी : राहुल गांधी का आरोप

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि संसद में उनके 'चक्रव्यूह' भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है. राहुल ने कहा कि वह खुली बांहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा "जाहिर है, 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा. ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है. मैं ईडी का खुली बांहों से इंतजार कर रहा हूं. चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से..." इतना ही नहीं राहुल ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है.

Apparently, 2 in 1 didn't like my Chakravyuh speech. ED ‘insiders' tell me a raid is being planned.



Waiting with open arms @dir_ed…..Chai and biscuits on me.