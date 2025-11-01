विज्ञापन
दुलारचंद यादव की हत्या कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग का कहना है कि हाल ही में पत्थरबाजी और हमले की घटना में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव घरवालों को सौंप दिया गया.

  • दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गोली से नहीं कुचलने से हुई है.
  • घटना में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं.
  • इस मामले में अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया है.
दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गोली से नहीं कुचलने से हुई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुलारचंद के शरीर पर गंभीर चोटें हैं. उनकी पसलियां टूटी हुईं हैं. हार्ट अटैक और फेफड़ा फटने की पुष्टि हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मौत कुचलने से हुई है पर अब भी सवाल है गाड़ी से या पैर से दुलारचंद यादव को कुचला गया? साथ ही सवाल है कि क्या किसी साजिश के तहत दुलारचंद यादव की हत्या की गई?

देखें पोस्टमार्टम रिपोर्ट

बृहस्पतिवार को दुलारचंद के साथ क्या हुआ

  • सुबह 10:00 बजे दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के साथ मोकामा क्षेत्र में प्रचार करने निकले. काफिले में कई कार्यकर्ता और गाड़ियां थीं. यह दौरा तरतर या तारतर गांव की ओर था.
  • दोपहर 12:30 बजे दूसरे गुट से आमना-सामना होता है. काफिला जब गांव के बीच पहुंचा, तो कथित तौर पर अनंत सिंह समर्थकों से झड़प हो गई. पहले नारेबाज़ी हुई, फिर बहस, और स्थिति बिगड़ गई.
  • लगभग 1:00 बजे झड़प ने हिंसक रूप लिया. दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे और माहौल बेकाबू हो गया.
  • 1:10 से 1:15 बजे के बीच दुलारचंद ज़मीन पर गिर चुके थे.
  • 1:30 से 4:00 बजे तक इलाके में तनाव फैल गया. ग्रामीणों और समर्थकों ने शव उठाने से इनकार किया.
  • शाम 4:30 बजे पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.
  • मौके से गोलियों के खोखे, लाठी-डंडे, और वाहन के टायर-निशान बरामद किए गए.
  • शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई.

पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग का कहना है कि हाल ही में पत्थरबाजी और हमले की घटना में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव घरवालों को सौंप दिया गया. मौके पर पुलिस तैनात है. इस मामले में अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. वहीं अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर साजिश के आरोप लगाए हैं. अभी इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. जल्द ही इस बात का खुलासा होगा कि आखिर किसने दुलारचंद यादव की हत्या की.

