डॉक्टर का कारनामा: डिलिवरी ब्वॉय को पहले टक्कर मारी, विरोध करने पर गाड़ी वापस घुमाकर कुचला

गुरुग्राम में एक सरकारी डॉक्टर ने अपनी स्कॉर्पियों से डिलीवरी ब्वॉय को पहले टक्कर मारी और फिर उसे कुचलकर मारने की कोशिश की. घटना गुरुग्राम के सेक्टर 93 इलाके के हयातपुर गांव के पास की है . रविवार रात करीब 10 बजे रेवाड़ी निवासी टिंकू पंवार नाम का डिलीवरी ब्वॉय सड़क किनारे खड़ा हुआ था तो अचानक वहां पर एक काले रंग की स्कॉर्पियों तेज रफ्तार में आई और सड़क किनारे खड़े हुए डिलीवरी ब्वॉय को उसकी बाइक समेत टक्कर मार दी.

डिलीवरी ब्वॉय की हालत गंभीर

जब वहां पर मौजूद दूसरे डिलीवरी ब्वॉयज ने इसका विरोध किया तो स्कॉर्पियो चालक गुस्से में आ गया और उसने अपनी गाड़ी वापस घुमाई और सड़क किनारे खड़े डिलीवरी ब्वॉय को अपनी कार से कुचलने का प्रयास किया . ये पूरी घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई . आरोपी चालक डिलीवरी ब्वॉय को कुचलने के बाद मौके से फरार हो गया. टिंकू गंभीर रूप से घायल है. साथी डिलीवरी ब्वॉयज ने घायल टिंकू पंवार को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पुलिस ने जानकारी दी है टिंकू के परिवार वाले उसको रेवाड़ी के अस्पताल में ले गए. वहीं उसका अभी इलाज चल रहा है.

क्यों किया ऐसा

सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन एसएचओ कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी नवीन यादव को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी नशे में था. जहां यह घटना हुई, आरोपी उसी गली में रहता है. उसी गली में स्विग्गी का वेयरहाउस है. वेयरहाउस के बाहर डिलीवरी बॉय खड़े होते हैं. आरोपी को इसी बात से चिढ़ थी कि गली में डिलीवरी बॉय खड़े रहते हैं. इसी वजह से उसने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, जब इसका विरोध किया गया तो उसने कई बार स्कॉर्पियो से डिलीवरी बॉय को कुचला. आरोपी पेशे से सरकारी डॉक्टर है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है. सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई.