दिव्य, भव्य, मनोहारी... धर्म ध्वजा के शुभ मुहूर्त में रामलला के दर्शन कीजिए

रामभक्तों के लिए वो शुभ घड़ी आ गई है, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा. इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए खुद पीएम मोदी भी पहुंचे हैं, जिन्होंने मंदिर पहुंचने पर भगवान राम के पूजा-अर्चना कर उनके दर्शन किए.

पीएम मोदी आज सुबह की धर्म ध्वजा लहराने के लिए आयोध्या पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आएं. पीएम मोदी अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और फिर वहां से उनके वाहनों का काफिला रोडशो के रूप में रामपथ की तरफ बढ़ा. पूरे मार्ग पर विशेष सजावट की गई.

मंदिर परिसर जाते समय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं समेत लोग रास्ते में दोनों ओर खड़े थे और उन पर फूल बरसा रहे थे. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, जब प्रधानमंत्री का काफ़िला धीमी गति से उनके पास से गुज़रा, तो सड़क किनारे कई लोग हाथ में राष्ट्रीय झंडा तो कुछ लोग कमल के निशान वाला भाजपा का झंडा लेकर खड़े थे.

रास्ते में लगे लाउडस्पीकर पर ‘राम धुन' बजाई जा रही थी। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी नए बने सप्तमंदिर पहुंचे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुह और माता शबरी के मंदिर हैं. इससे पहले हवाई अड्डे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पहले माता अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा-अर्चना की.

पीएम मोदी राम मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए. मंदिर में दर्शन करने के दौरान पीएम मोदी को तिलक लगाते हुए पुजारी.

रामं मंदिर में पीएम मोदी के साथ पूजा-अर्चना करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत. जब भगवान राम की आरती की जा रही थी तब वहां मौजूद पुजारी वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और शंखनाद हो रहा था.

पीएम मोदी ने राम मंदिर में पहुंचने पर भगवान के आगे सिर झुकाया उसके बाद राम दरबार में आरती की. पीएम मोदी की पूजा अर्चना वहां मौजूद तमाम पूजारियों की देखरेख में संपन्न हुई.

आज के भव्य धर्म ध्वजा कार्यक्रम के लिए भगवान राम को विशेष रूप से सजाया है. भगवान राम की एक झलक ही लोगों का मन मोह ले रही है.