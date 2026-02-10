विज्ञापन
दिल्ली के वसंत कुंज में मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, बेटी MBBS कर रही, बेटा DPS का स्टूडेंट

वसंत कुंज इलाके के E-2 की सोसायटी के अंदर प्रॉपर्टी डीलर की घर के अंदर लाश मिली है. पुलिस ने बताया कि देखने पर शव पुराना लग रहा है और इससे बदबू भी आ रही है.

  • दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर का पुराना शव उसके घर के अंदर मिला है
  • पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, स्थिति और बदबू से शव पुराना लग रहा
  • प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी और दोनों बच्चे उससे अलग होकर साकेत में रह रहे हैं
नई दिल्ली:

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.यहां वसंत कुंज इलाके के E-2 की सोसायटी के अंदर प्रॉपर्टी डीलर की घर के अंदर लाश मिली है. पुलिस ने बताया कि देखने पर शव पुराना लग रहा है और इससे बदबू भी आ रही है. पुलिस ने तत्काल  शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पता चला है कि पत्नी और दोनों बच्चे प्रॉपर्टी डीलर से अलग रहा करते थे.

दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह पता चला है कि पत्नी दोनों बच्चों के साथ साकेत में रह रही है.बेटी सेकंड ईयर एमबीबीएस कर रही है और बेटा डीपीएस में है. 
 

Delhi Crime, Delhi News
