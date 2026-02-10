दिल्ली के वसंत कुंज में मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव, बेटी MBBS कर रही, बेटा DPS का स्टूडेंट

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.यहां वसंत कुंज इलाके के E-2 की सोसायटी के अंदर प्रॉपर्टी डीलर की घर के अंदर लाश मिली है. पुलिस ने बताया कि देखने पर शव पुराना लग रहा है और इससे बदबू भी आ रही है. पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पता चला है कि पत्नी और दोनों बच्चे प्रॉपर्टी डीलर से अलग रहा करते थे.

दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह पता चला है कि पत्नी दोनों बच्चों के साथ साकेत में रह रही है.बेटी सेकंड ईयर एमबीबीएस कर रही है और बेटा डीपीएस में है.

