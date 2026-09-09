दिल्ली सत्य निकेतन हादसे में बिल्डिंग का ऑपरेटर भी हुआ गिरफ्तार

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना में सात लोगों की मौत के बाद जांच लगातार तेज हो रही है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीजी ऑपरेटर सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार हादसे वाली इमारत को अगस्त 2025 में दो कारोबारी साझेदारों, शुभम त्यागी और सुधांशु, को लीज पर दिया गया था, जो वहां ‘Hostel Daze' नाम से पेइंग गेस्ट (PG) सुविधा चला रहे थे. हादसे के बाद से भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, अनुमति और संचालन से जुड़े कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी जांच जारी है.

पीजी ऑपरेटर सुधांशु गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पुष्टि की कि सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने के मामले में पीजी ऑपरेटर सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार मामले की आगे जांच की जा रही है और पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इमारत के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा मानकों के पालन में कहीं लापरवाही तो नहीं बरती गई थी.

पुलिस रिमांड में हुए अहम खुलासे

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी महेश ने रिमांड के दौरान बताया कि अगस्त 2025 में यह इमारत शुभम त्यागी और सुधांशु को लीज पर दी गई थी. दोनों साझेदार मिलकर यहां ‘Hostel Daze' नाम से पीजी आवास का संचालन कर रहे थे. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि पीजी चलाने के लिए आवश्यक अनुमतियां और सुरक्षा प्रमाणन मौजूद थे या नहीं.

कोर्ट में पेश किए गए आरोपी

दो दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद आरोपी महेश को दक्षिण कैंपस पुलिस स्टेशन से अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया. उसके साथ एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और एक राजमिस्त्री को भी कोर्ट में पेश किया गया. जांच एजेंसियों का मानना है कि निर्माण कार्य और भवन की संरचना से जुड़े पहलुओं की पड़ताल मामले का अहम हिस्सा है.