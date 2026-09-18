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गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में 'हिट एंड ड्रैग'! कार से टक्कर के बाद कई मीटर तक घिसटती रही बाइक, VIDEO वायरल

दिल्ली के RK Puram में हिट एंड ड्रैग का मामला सामने आया है. Honda Amaze ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक कई मीटर तक घिसटती रही. वायरल VIDEO के बाद 73 वर्षीय चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

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गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में 'हिट एंड ड्रैग'! कार से टक्कर के बाद कई मीटर तक घिसटती रही बाइक, VIDEO वायरल
AI की सहायता से ली गई सांकेतिक तस्वीर

गुरुग्राम में चर्चित हिट एंड रन केस की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि राजधानी दिल्ली से एक और डराने वाला सड़क हादसा सामने आ गया. इस बार मामला आरके पुरम इलाके का है, जहां एक कार के साथ मोटरसाइकिल कई मीटर तक घिसटती चली गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है...हालांकि राहगीरों ने चालक को रोक लिया और बाद में पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार रात करीब 10:22 बजे की है. वायरल वीडियो में एक नीले रंग की Honda Amaze कार के साथ मोटरसाइकिल घिसटती दिखाई दे रही है. आसपास मौजूद लोगों ने कार को रुकवाया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया.

सड़क किनारे खड़ी बाइक को मारी टक्कर

पुलिस जांच में सामने आया है कि तनीष टोकस नाम का शख्स सड़क किनारे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था. इसी दौरान नीले रंग की Honda Amaze कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तनीष बाइक से नीचे गिर गए. हालांकि बाइक कार में फंस गई और कुछ मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर कार चालक को रुकवाया.

VIDEO वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में बाइक कार के आगे फंसी हुई नजर आती है और सड़क पर घिसटते हुए दिखाई देती है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि कार चला रहे 73 वर्षीय वेणु गोपाल वसंत कुंज के निवासी हैं. उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

शराब नहीं पी थी, कार भी जब्त

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, लेकिन जांच में शराब के सेवन की पुष्टि नहीं हुई. यानी हादसा नशे की हालत में ड्राइविंग की वजह से नहीं हुआ. पुलिस ने Honda Amaze कार को भी जब्त कर लिया है और संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है. इस पूरी घटना में सबसे बड़ी राहत यह रही कि बाइक पर बैठे तनीष टोकस को कोई गंभीर चोट नहीं आई. हालांकि घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर राजधानी में सड़क सुरक्षा और लापरवाह ड्राइविंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
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