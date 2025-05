80 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, दिल्ली में कहीं उखड़े पेड़ तो कहीं घर गिरा

दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए. यहां तक की इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली और यहां उतरने वाली कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह 5 बजे के करीब सफदरजंग में 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी. इसी तरह से पालम और प्रगित मैदान में हवा की गति 74 किमी प्रति घंटा थी. हवा की इस गति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना विशाल रहा होगा.

दिल्ली में इस तूफान की चपेट में आकर द्वारका में एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. सुबह के समय ये लोग अपने घर में सो रहे थे. तभी तेज हवा की चपेट में आकर पेड़ घर पर गिर गया. इस हादसे में एक महिला और उसके तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई.

In association with intense thunderstorms activity gusty surface wind speed (kmph) reported over different parts of Delhi between 0500 Hrs IST to 0600 Hrs IST of today, 2nd May 2025.