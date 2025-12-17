विज्ञापन
IND Vs SA लखनऊ मैच कोहरे के कारण रद्द, दिल्ली में प्रदूषण पर बवाल लेकिन इन शहरों का भी बुरा हाल

AQI Data: दिल्ली के साथ-साथ अन्य शहरों में भी प्रदूषण से बुरा हाल है. लखनऊ में प्रदूषण और कम विजिविलिटी के कारण भारत-दक्षिण अफ्रीका का मैच अटका हुआ है. जानिए दिल्ली सहित भारत के अन्य दूसरे शहरों में AQI का क्या हाल हैं?

लखनऊ में कम विजिबिलिटी के कारण भारत-दक्षिण अफ्रीका का मैच अटक है, हार्दिक पांड्या मास्क लगाए नजर आए.
  • दिल्ली में प्रदूषण के कारण पेट्रोल-डीजल बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा और कई कड़े नियम लागू किए गए हैं.
  • लखनऊ में कोहरे के कारण भारत-दक्षिण अफ्रीका का टी-20 मैच विजिबिलिटी कम होने के कारण रद्द कर दिया गया.
  • दिल्ली के प्रदूषण पर तो बवाल मचा है, लेकिन अन्य शहरों में भी प्रदूषण ने परेशानी बढ़ा रखी है.
Pollution AQI Data: दिल्ली में प्रदूषण पर भारी बवाल मचा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदूषण का बुरा हाल केवल दिल्ली में ही है. दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में भी प्रदूषण बेहद खराब हालत में है. लखनऊ में कोहरे के कारण बुधवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला टी-20 मैच रद्द कर दिया. कई बार अंपायरों ने मैदान का मुआयना किया लेकिन अंतत: कम विजिबिलिटी के कारण मैच को रद्द ही करना पड़ा. दूसरी ओर दिल्ली में गुरुवार से बिना वैध PUC के पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. BS-4 से पहले ही गाड़ियों पर भी एंट्री बैन कर दी गई है.

हाईब्रिड स्कूल, 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम सहित कई सख्त नियम लागू किए गए है. गुरुवार को लोकसभा में भी प्रदूषण पर चर्चा होगी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्रदूषण पर विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देंगे. लखनऊ में भारत-दक्षिण अफ्रीका का मैच रद्द करना पड़ा.  

लखनऊ में कम विजिबिलिटी के कारण मैच रद्द

दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद ही नहीं प्रदूषण और कोहरे ने देश के कई बड़े शहरों को अपनी जद में जकड़ लिया है. बुधवार को इसकी एक बानगी तक देखने को मिली जब लखनऊ में होने वाला भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच भी रद्द हो गया. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में विजिबिलिटी इतनी कम है, मैच रद्द हो गया है. 

दिल्ली के साथ-साथ देश के अन्य शहरों का क्या हाल हैं? आइए जानते हैं...

लखनऊ में 258 पहुंचा AQI  (Lucknow AQI)

शाम 7:00 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ के तालकटोरा जिला उद्योग केंद्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 259 दर्ज किया गया है, जो हवा की 'खराब' (Poor) श्रेणी को दर्शाता है. इस समय हवा में सबसे प्रमुख प्रदूषक तत्व PM2.5 पाया गया है.

पटना का AQI भी खराब, Patna AQI

बिहार की राजधानी पटना में भी हवा बेहद खराब है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रियल टाइम डाटा के अनुसार पटना के DRM ऑफिस दानापुर के पास AQI 268 दर्ज किया गया है. जो Poor श्रेणी में आता है.

देहरादून में भी हवा जहरीली, Dehradun AQI

देहरादून का AQI.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बीच कई लोग पहाड़ पर शुद्ध हवा की तलाश में जा रहे हैं. लेकिन देहरादून जैसे पहाड़ी शहरों की हवा भी जहरीली है. देहरादून में इस समय 282 एक्यूआई दर्ज किया गया. जो poor हवा का सूचक है. 

दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों का AQI (Delhi AQI)

दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों का AQI.

दिल्ली की बात करें तो पंजाबी बाग में एक्यूआई 336, आरके पुरम में 341, रोहिणी में 364, शादिपुर में 342, सिरीफोर्ट में 355, सोनिया विहार में 344 और विवेक विहार में 354 दर्ज किया गया. वहीं, वजीरपुर इलाके में एक्यूआई 359 रहा. पुसा क्षेत्र में हालात और ज्यादा गंभीर दिखे, जहां एक्यूआई 365 रिकॉर्ड किया गया. मुंडका में एक्यूआई 369 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है.

नोएडा का AQI (Noida AQI)

नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 345, सेक्टर-1 में 347 और सेक्टर-116 में 300 दर्ज किया गया. हालांकि सेक्टर-62 में एक्यूआई 281 रहा, जो ‘खराब' श्रेणी में है लेकिन अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी राहत जरूर देता है. गाजियाबाद की बात करें तो इंदिरापुरम में एक्यूआई 257, लोन‍ी में 328 और संजय नगर में 292 दर्ज किया गया.
 

