यूपी सरकार ने 68 हजार से ज्‍यादा राज्य कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल होल्ड कर दी है. कर्मचारियों को हर साल अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होता है. लेकिन 68,236 कर्मचारियों ने तय समयसीमा में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं की, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है. दिल्‍ली एनसीआर एक बार फिर मौसम करवट लेता नजर आ रहा है. सोमवार को दिल्‍ली नोएडा गुरुग्राम में कोहरा और शीतलहर से लोग कांप रहे हैं. मौसम विभाग की मानें तो उत्‍तर भारत में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे ठंड बढ़ रही है. आईएमडी ने उत्तराखंड में 2 से 7 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है. राहुल गांधी आज लोकसभा में सरकार पर बरसेंगे. लोकसभा में आज 12 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी. ये चर्चा तीन दिन तक चलेगी. इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपना पक्ष रखेंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी. फिल्‍म डायरेक्‍टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सुनेत्रा पवार आज अपना कार्यभार संभाल सकती हैं.

