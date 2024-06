ताज एक्सप्रेस की 3 बोगियां जलकर हुई खाक, दिल्ली में तुगलकाबाद के पास हुआ हादसा

दक्षिण-पूर्व दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सोमवार को ताज एक्सप्रेस (Taj Express) के 2 डिब्बों में आग लग गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमें अपराह्न चार बजकर 24 मिनट पर ताज एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगने की सूचना मिली. आग बुझाने के लिए दमकल के आठ वाहनों को मौके पर भेजा गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.'' अधिकारी ने बताया कि अबतक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

#WATCH | Delhi: Fire being extinguished by firefighters after two coaches of Taj Express caught fire between Tughlakabad-Okhla. All passengers are safe



(Source: Delhi Fire Service) https://t.co/xo2NiT2BSw pic.twitter.com/NEcBkY2w5b