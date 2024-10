दिल्ली के जैतपुर में डॉक्टर की हत्या, चोट का बहाना लेकर आए दो लड़कों ने मारी गोली

दिल्ली के जैतपुर इलाके में दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. अस्पताल के भीतर घुसकर डॉक्टर की हत्या कर (Delhi Doctor Murder) दी गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. दबंगों की हिम्मत तो देखिए कि अस्पताल के भीतर घुसकर डॉक्टर को गोली मार दी. ये घटना जैतपुर के नीमा अस्पताल की है. जावेद नाम के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है.

अस्पताल स्टाफ का कहना है कि 2 लड़कों ने अस्पताल में आकर कहा कि उनको चोट लगी है. पहले उनकी.ड्रेसिंग की गई. इसके बाद उन्होंने कहा कि उनको डॉक्टर को दिखाना है. जैसे ही दोनों डॉक्टर के केबिन में पहुंचे उन्होंने गोली चला दी. दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

Delhi | A doctor shot dead inside Nima Hospital, Jaitpur under Kalindi Kunj PS area. CCTV footage visuals being examined to identify the accused. As per hospital staff, two men had come to the hospital with an injury, after dressing they had demanded to meet the doctor and shot…