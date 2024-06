हरी टी-शर्ट परेशां-परेशां चेहरा, देखिए जब पेशी के लिए अदालत पहुंचे केजरीवाल

गौर करने वाली बात है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसकी शिकायत कांग्रेस ने साल 2022 में आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज कराई थी. जिस पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है. कई बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा. दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, "सीबीआई शराब घोटाला की जांच कर रही है. इससे पहले भी सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था. इसी शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया है. वहीं के कविता से भी पूछताछ चल रही है. अब अगर सीबीआई जांच के दायरे को बढ़ा रही है, तो केजरीवाल को भी इसका जवाब देना होगा और आम आदमी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की शिकायत पर ही यह मामला दर्ज हुआ था. जब इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों का अलायंस हुआ तब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से पूछना चाहिए था कि आपने हमारे खिलाफ शिकायत क्यों की?"

#WATCH | Delhi CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal taken from the Rouse Avenue Court in Delhi.



Court has reserved the order on CBI plea seeking custodial interrogation of Arvind Kejriwal. pic.twitter.com/4ODspqKiXo