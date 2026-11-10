दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज, बन रहे 1400 से अधिक घाट, महिला व्रतियों के लिए होंगे यह 6 खास इंतजाम

दिवाली बीत चुकी है और अब बारी छठ महापर्व की है. देश की राजधानी दिल्ली में भी यह महापर्व खूब धूम-धाम के साथ मनाया जाता है, जहां बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी रहती है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं देने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. इस साल दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1,400 से ज़्यादा घाट तैयार किए जा रहे हैं. मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट बनाया जा रहा है. यह घाट आउटर रिंग रोड से इंद्रलोक तक होगा. चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है.

सीएम रेखा गुप्ता ने की हाई लेबल मीटिंग

सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को छठ पूजा समितियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक हाई-लेबल समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो और सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सीएम गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य व्रत रखने वाली श्रद्धालुओं और उनके परिवारों को त्योहार के दौरान पूजा-अर्चना करने के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना है. इस साल छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी.

बैठक में यह फैसले लिए गए:

इस साल दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1,400 से ज़्यादा घाट तैयार किए जा रहे हैं, जबकि पिछले साल इनकी संख्या 1,326 थी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घाटों पर बुनियादी तैयारियां समय से पहले पूरी कर लें, ताकि अंत में केवल पानी भरने, टेंट लगाने और साफ-सफाई जैसे काम ही बाकी रहें. जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में घाटों का नियमित निरीक्षण करें और किसी भी कमी को तुरंत दूर करें. इस बार दिल्ली वालों के लिए एक खास चीज होगी- मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट बनाया जा रहा है. यह घाट आउटर रिंग रोड से इंद्रलोक तक होगा. इसके दोनों तरफ सीढ़ियां होंगी और पक्की सड़क भी होगी, ताकि पूजा करने आने वाले लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो. ठंड की संभावना को देखते हुए, सीएम ने निर्देश दिया कि जहां भी जरूरत हो, वहां बड़े और मध्यम आकार के घाटों पर अच्छी तरह से ढके हुए टेंट लगाए जाएं. महिला व्रतियों की सुविधा को विशेष प्राथमिकता देते हुए सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. सीएम ने कहा कि छठ पूजा की पवित्रता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए, इन सुविधाओं की साफ-सफाई और इनके उपयोग के योग्य होने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. सीएम गुप्ता ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में पूजा-अर्चना कर सकें. घाटों तक आने-जाने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना भी अनिवार्य किया गया है. सीएम ने स्पष्ट किया कि कोई भी सड़क अंधेरे में नहीं रहनी चाहिए.

छठ में छुट्टी का क्या?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छठ केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है. सरकार चाहती है कि व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालु और यहां आने वाले सभी लोग पूरी आस्था, सम्मान और मन की शांति के साथ इस त्योहार को मनाएं.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी तैयारियों पर लगातार नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी श्रद्धालु को जरा भी परेशानी न हो. छठ के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस त्योहार के महत्व और श्रद्धालुओं की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है.