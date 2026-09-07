नई द‍िल्‍ली: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में ब‍िल्‍ड‍िंग हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. सोमवार को भी खोज और बचाव अभियान जारी है. सर्च ऑपरेशन में स्निफर डॉग्स को भी लगाया गया है. उधर, ब‍िल्‍ड‍िंग माल‍िक हर‍िराम बंसल की ग‍िरफ्तारी के ल‍िए द‍िल्ली पुल‍िस ने गुरुग्राम समेत कई जगहों पर छापेमारी की है. पुलिस को आशंका है क‍ि बंसल किसी सुरक्षित लोकेशन पर छुपा हुआ है. द‍िल्‍ली पुल‍िस उसके करीबियों के यहां भी दबिश दे रही है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में हुए हादसे का जायजा लेने के बाद मैजिस्ट्रियल जांच और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने FIR में BNS की धारा 125, 290, 125 ए लगाई है.

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