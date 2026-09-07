नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है. सोमवार को भी खोज और बचाव अभियान जारी है. सर्च ऑपरेशन में स्निफर डॉग्स को भी लगाया गया है. उधर, बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम समेत कई जगहों पर छापेमारी की है. पुलिस को आशंका है कि बंसल किसी सुरक्षित लोकेशन पर छुपा हुआ है. दिल्ली पुलिस उसके करीबियों के यहां भी दबिश दे रही है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में हुए हादसे का जायजा लेने के बाद मैजिस्ट्रियल जांच और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या और लापरवाही की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने FIR में BNS की धारा 125, 290, 125 ए लगाई है.
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Delhi Building Collapse LIVE: सीएम ने कहा- अनदेखी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा
सत्य निकेतन हादसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "80 प्रतिशत मलबा हट चुका है, इसमें 12 लोग मिले हैं और इनमें से 6 की मौत हुई है और 6 जख्मी हैं. प्रधानमंत्री मोदी का दिशा निर्देश हमें मिल रहा है. आसपास की खतरनाक इमारतों को भी खाली कराया गया है. इस बगल वाली इमारत को भी गिराया जाएगा. अब सभी इमारतों का ऑडिट होगा, जिन अधिकारियों की अनदेखी हुई है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."
#WATCH | Delhi: Satya Niketan building collapse | Delhi Chief Minister Rekha Gupta says, "We are working with officials to draft a policy requiring buildings—whether 20, 30, or 40 years old—to submit a structural audit report and certify their safety. Without this, they will have… pic.twitter.com/I2TFLvoQVZ— ANI (@ANI) September 7, 2026
LIVE: बागपत में हादसा, चार लोगों की मौत, 32 घायल
यूपी के बागपत में खेकड़ा क्षेत्र में एक पिकअप वाहन के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य घायल हो गए. पिकअप राजस्थान से बदायूं जा रहा था. डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया.
LIVE: बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए साउथ कैंपस के कई कॉलेज बंद
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन के लिए साउथ कैंपस के कई कॉलेज बंद किए गए. इसमें आर्यभट्ट कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज शामिल हैं.
LIVE News: दिल्ली में गिरी बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी के लिए दबिश
दिल्ली में गिरी बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर रेड डाली. बिल्डिंग मालिक हरिराम की गिरफ्तारी के गुरुग्राम समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई है. हरिराम बंसल घर से फरार है. पुलिस को आशंका है कि वह किसी सुरक्षित लोकेशन पर छुपा हुआ है.