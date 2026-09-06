Delhi Building Collapse LIVE: दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. तीन मंजिला बिल्डिंग गिरने से कई छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं. बताया जा रहा है कि हादसा करीब 1 बजकर 30 मिनट पर हुआ है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
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Satya Niketan Collapse News: 4 लोगों को मलबे से निकाला गया, 3 की हालत नाजुक
सत्य निकेतन इमारत ढहने के बाद इसके मलबे से 4 लोगों को निकाला गया है. जानकारी के मुताबिक, 3 लोगों की हालत नाजुक है.
Satya Niketan LIVE Updates: हॉस्टल की इमारत ढहने पर DUSU प्रेसिडेंट आर्यन मान ने क्या कहा?
साउथ-वेस्ट दिल्ली में सत्य निकेतन के पास बिल्डिंग गिरने की घटना पर DUSU प्रेसिडेंट आर्यन मान ने कहा, "अभी तक करीब 10-15 स्टूडेंट्स को बचाया गया है, हालांकि कुछ अभी भी अंदर फंसे हुए हैं. हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूरी NDRF टीम आ गई है. मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की है और दूसरी टीमें भी स्टूडेंट्स की मदद के लिए जा रही हैं. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सभी स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है; इसमें करीब 15-20 स्टूडेंट्स शामिल थे और 10 को बचा लिया गया है. हमें अभी तक उनकी हालत के बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है. मैंने चीफ मिनिस्टर और कमिश्नर से बात की है. हम इस घटना के बारे में सभी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सभी टीमें साइट पर मौजूद हैं."
Delhi Building Collapse LIVE: दिल्ली में बिल्डिंग ढहने की घटना पर कांग्रेस नेता का रिएक्शन
सत्य निकेतन के पास बिल्डिंग गिरने की घटना पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, "चुनाव से कहीं ज़्यादा जरूरी मुद्दा यह है कि यहां बच्चे कैसे अपनी जान गंवा रहे हैं और दिल्ली में बिल्डिंग कैसे इस तरह गिर रही हैं. जिस तरह से इन बच्चों की जान गई, वह बहुत दुखद है. सरकार को तुरंत इन बच्चों और उनके परिवारों की मदद करनी चाहिए और यह पक्का करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो. यह सच में दिल तोड़ने वाला है. अभी, बच्चों की मदद करने पर ध्यान देना चाहिए."
#WATCH | Delhi: On the building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi, Congress Abhishek Dutt says, "The issue far more significant than the election itself is the manner in which children are losing their lives here and how buildings in Delhi keep collapsing like this.… pic.twitter.com/vvMwSCiwoa— ANI (@ANI) September 6, 2026
Delhi Building Collapse: इमरजेंसी व्हीकल को निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया
सत्य निकेतन इलाके में जो 6 मंजिला इमारत ढहा है वो एक हॉस्टल और पीजी था. शुरूआती जानकारी के मुताबिक करीब 75 बेड का पीजी था. हादसे के बाद इमरजेंसी व्हीकल को निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है. वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ बुलाया गया है.
सत्य निकेतन में बिल्डिंग का मलबा हटाने का काम जारी, मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद
सत्य निकेतन इलाके में एक हॉस्टल की इमारत के गिरने के बाद अब मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है. मौके पर जेसीबी के साथ-साथ दमकल की भी 12 गाड़िया मौके पर मौजूद हैं. अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है.
Delhi Building Collapse LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने घटना पर जताया दुख
सीएम रेखा गुप्ता ने घटना पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर जानकारी दी कि, ''RK पुरम के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना से बहुत चिंता है. DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, MCD, CATS और सिविल डिफेंस की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर रही हैं. एहतियात के तौर पर बगल की इमारत को खाली करा लिया गया है। फँसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुँचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है. हालात पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियाँ आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.''
Delhi Building Collapse LIVE: चश्मदीद ने कहा- बच्चे चिल्ला रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ
चश्मदीद युवक ने कहा, "मेरी दुकान पास ही है. हम अंदर बैठे थे तभी अचानक हमें भूकंप जैसी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी. हम तुरंत बाहर भागे, वहां बहुत धुआं और धूल थी. पूरी इमारत गिर चुकी थी. कुछ शव निकाले गए और चार ऐसे बच्चों को भी बचाया गया जिनकी सांसें चल रही थीं. मलबे के अंदर से अभी भी आवाज़ें आ रही हैं. बच्चे चिल्ला रहे हैं, 'हमें बचाओ, हमें बचाओ!'... वहां कम से कम 25-30 बच्चे थे. पास ही लड़कों और लड़कियों का PG था. 4-5 लोगों को बचाया गया है; 2-3 शव निकाले गए हैं और और भी शव मिलने की आशंका है. वे बेसमेंट बना रहे थे.
#WATCH | Delhi: On the building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi, an eyewitness says, "I have a shop nearby. We were sitting inside it when we suddenly heard a sound—like the rumble of an earthquake. We rushed out immediately; there was a lot of smoke and dust… pic.twitter.com/hGwQuo5IZK— ANI (@ANI) September 6, 2026
Building Collapse In Delhi LIVE: पुलिस, फायर, एंबुलेंस, और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद
दिल्ली पुलिस को बिल्डिंग गिरने की सूचना करीब 1:34 पर मिली. फिलहाल, मौके पक लोकल पुलिस स्टॉफ, फायर, एंबुलेंस, और NDRF की टीमें मौजूद हैं. कुल कितने लोग फंसे हैं इसकी डिटेल साझा की जाएगी.
Building Collapse In Delhi LIVE: बीजेपी विधायक मौके पर पहुंचे
भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा, ''सटीक आंकड़ा बता पाना मुश्किल है कि कितने बच्चे हैं... हमें पक्का पता है कि छात्र अंदर फंसे हुए हैं. NDRF और MCD ने दो छात्रों को पहले ही बचा लिया है. कुछ छात्र अंदर से फ़ोन भी कर रहे हैं. और ऐसा लगता है कि कुछ और लोग भी अंदर फंसे हैं, इसलिए बचाव कार्य जारी है. हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने यहां पूरी टीम भेजी है. पूरी सरकार बहुत चिंतित है और छात्रों को बचाने पर ध्यान दे रही है- यही हमारा मुख्य मकसद है."
Delhi Building Collapse LIVE:
बताया जा रहा है कि सत्य निकेतन की इमारत में काम चल रहा था. चश्मदीदों का कहना है कि फलों की रेहड़ी लगाने वाले भी कई लोग मलबे में दबे हैं.
Building Collapse In Delhi LIVE: मलबे से निकाले गए 5 लोग
बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी. लगातार हो रही बारिश के कारण बिल्डिंग भरभराकर नीचे गई. मलबे से 5 लोगों को निकाला गया है.
Delhi Rescue Operation LIVE: छात्रों का गढ़ माना जाता है सत्य निकेतन इलाका
सत्य निकेतन का इलाका छात्रों का गढ़ माना जाता है. पास में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस है. आत्माराम कॉलेज, मोतीलाल कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, मैत्री कॉलेज इसके पास ही स्थित हैं.
Satya Niketan Building Collapse LIVE: दिल्ली में गिरी बिल्डिंग, कई छात्र दबे
साउथ-वेस्ट दिल्ली के सत्य निकेतन के पास इमारत गिर गई है. कई छात्रों के दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
#WATCH | दिल्ली | दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत ढह गई है। फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली; आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हो सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य जारी है। स्थिति स्पष्ट होने पर और… pic.twitter.com/ZHeJ8nj4rd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026