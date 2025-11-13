विज्ञापन
1 hour ago
नई दिल्ली:

दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं. बुधवार देर रात पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि विस्फोटक से लदी ह्यूंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद था. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. पीएम ने डॉक्टरों से भी बातचीत कर घायलों के इलाज की जानकारी ली.

एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. सूत्रों के मुताबिक, कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है. राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें.

फिलहाल, इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें

Delhi Red Fort Blast LIVE Updates:

Nov 13, 2025 07:34 (IST)
यूपी से मेडिकल छात्र आरिफ हिरासत में

यूपी के कानपुर में मेडिकल के छात्र को हिरासत में लिया गया है. मोहम्मद आरिफ नाम का ये छात्र कानपुर में कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है. यूपी एटीएस ने पूछताछ के लिए मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया है. एटीएस को शक है कि ये डॉ शाहीन के संपर्क में था. इसको एटीएस ने अशोक नगर इलाक़े से इसके किराए के कमरे से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

Nov 13, 2025 07:28 (IST)
सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश के आतंकी उमर का एक और रूट पता लगाया

लाल किले धमाके का आरोपी डाक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद. यहां से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा. फिर वह वापस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आ रहा था. उसने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक ढ़ाबे पर रात गुजारी.वह रात में भी कार में सोया. इसके बाद वह दिल्ली-मुंबई हाइवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा. आरोपी उमर दिल्ली-मुबई एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था. 

Nov 13, 2025 07:26 (IST)
दिल्ली पुलिस ने 50 लोकेशन के सीसीटीवी निकाले

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर उमर नबी की कार के करीब 50 लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. फरीदाबाद से दिल्ली में घुसने के बाद उसने साउथ ईस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ और नॉर्थ-वेस्ट जिलों में गाड़ी चलाई. अशोक विहार में रुका, मस्जिद गया और 3:19 बजे लाल किला पार्किंग पहुंचा.

Delhi Blast, Umar Nabi
