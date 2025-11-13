दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं. बुधवार देर रात पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि विस्फोटक से लदी ह्यूंडई i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद था. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. पीएम ने डॉक्टरों से भी बातचीत कर घायलों के इलाज की जानकारी ली.

एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. सूत्रों के मुताबिक, कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है. राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें.

