दिल्ली धमाका मामला: पश्चिम बंगाल तक पहुंची जांच, प्रेसीडेंसी जेल के कैदी से पूछताछ

जांच एजेंसी ने आरोपी साबिर अहमद के भाई फैसल अहमद को गुरुवार रात विशेष कार्य बल ने आतंकी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था.

नई दिल्ली:

दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची है. सूत्रों ने रविवार को जानकारी दी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में बंद एक आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी साबिर अहमद पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पलाशीपारा इलाके का रहने वाला है. फिलहाल, वह ड्रग्स से जुड़े एक मामले में प्रेसीडेंसी जेल में बंद है. 

सूत्रों के अनुसार अधिकारी, आरोपी साबिर अहमद से जेल में बार-बार पूछताछ कर रहे हैं. आरोपी साबिर अहमद के भाई फैसल अहमद को गुरुवार रात विशेष कार्य बल ने आतंकी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. माना जा रहा है कि भाई के आतंकी नेटवर्क से कथित संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से अधिकारी लगातार साबिर अहमद से पूछताछ कर रहे हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस की जांच एनआईए के हाथों में है. इस आतंकी हमले को लेकर रविवार को जांच में यह भी सामने आया कि संदिग्ध आतंकवादियों को हवाला के जरिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पैसे भेजे थे. सूत्रों के अनुसार, फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के दौरान पकड़े गए मुजम्मिल ने अधिकारियों को बताया कि डॉक्टरों को 20 लाख रुपए मिले थे, जो संभवतः जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर से आए थे, जिसने हवाला के जरिए डॉक्टरों तक यह रकम पहुंचाई.

जांच एजेंसी इस जानकारी को और सबूतों के साथ पुख्ता करने में जुटी है. कार ब्लास्ट के दौरान मारे गए आतंकी उमर को भी पैसे दिए जाने के बारे में जांच चल रही है. दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ था. उस समय रास्ते में भारी ट्रैफिक था, जिसके कारण नुकसान अधिक हुआ. इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। केंद्र सरकार ने इसे आतंकी हमला करार दिया है.

