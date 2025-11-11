दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर, NIA को सौंपी गई जांच

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है. लाल किले के नजदीक हुए धमाके में अब तक 12 की मौत की पुष्टि हो चुकी है. पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है. तीनों पुलवामा जिले के निवासी हैं. तारिक अहमद मलिक (पुत्र गुलाम अहमद मलिक) एटीएम गार्ड है. आमिर राशिद (पुत्र एबी राशिद मीर) और उमर राशिद (पुत्र एबी राशिद मीर) हैं. आमिर और उमर दोनों सगे भाई हैं. जानकारी के अनुसार, तारिक अहमद और आमिर राशिद को श्रीनगर लाया गया है, जबकि उमर राशिद अभी पम्पोर पुलिस स्टेशन में है और उससे पूछताछ जारी है.