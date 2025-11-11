विज्ञापन
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर, NIA को सौंपी गई जांच

दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर, NIA को सौंपी गई जांच

  • दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई है
  • धमाके में अब तक बारह लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई है
  • जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है
दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है. लाल किले के नजदीक हुए धमाके में अब तक 12 की मौत की पुष्टि हो चुकी है. पुलिस ने जम्मू-कश्मीर से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है. तीनों पुलवामा जिले के निवासी हैं. तारिक अहमद मलिक (पुत्र गुलाम अहमद मलिक) एटीएम गार्ड है. आमिर राशिद (पुत्र एबी राशिद मीर) और उमर राशिद (पुत्र एबी राशिद मीर) हैं. आमिर और उमर दोनों सगे भाई हैं. जानकारी के अनुसार, तारिक अहमद और आमिर राशिद को श्रीनगर लाया गया है, जबकि उमर राशिद अभी पम्पोर पुलिस स्टेशन में है और उससे पूछताछ जारी है.

