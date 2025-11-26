दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी, सुसाइड बॉम्बर उमर को शरण देने वाला मददगार शोएब अरेस्ट

दिल्ली के लाल किला के करीब हुए ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी को शरण देने वाले एक और शख्स को एनआईए ने गिरफ्तार किया है. एनआईए ने फरीदाबाद में रहने वाले एक शख्स शोएब को धुज इलाके से गिरफ्तार किया है. अबतक इस मामले में कुल 7 गिरफ्तारी हो चुकी है.

NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि शोएब ने 10 नवंबर को दिल्ली में कार बम ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था. इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. एनआईए ने इस ब्लास्ट मामले में इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. सुरक्षा एजेंसी ब्लास्ट मामले में लगातार जांच कर रही है स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है. जांच एजेंसी दिल्ली बम ब्लास्ट में मदद मुहैया कराने वाले और शामिल लोगों पकड़ने के लिए लगातार कोशिश में जुटी है. दरअसल, जांच एजेंसी इस पूरे षडयंत्र का खुलासा करने में जुटी हुई है.

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने गिरफ्तार किए 7 लोग

1.आमिर राशिद अली, पुलवामा के पंपोर से है

2.जासिर बिलाल वानी, अनंतनाग से है

3.डॉ मुजम्मिल शकील पुलवामा से है

4.डॉ अदील अहमद, अनंतनाग से है

5.डॉ शाहीन सईद लखनऊ से है

6.मुफ्ती इरफान अहमद शोपियां से है

7.शोएब फरीदाबाद के धौज से है