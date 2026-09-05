Live Update: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में सुबह 8 बजे के बाद से ही मौसम बदल गया और यहां सुबह से झमाझम बारिश शुरू हो गई. वीकेंड पर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है. हालांकि कई जगहों पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है.
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दही हांडी की धूम
जन्माष्टमी मनाए जाने के बाद देशभर में शनिवार को दही हांडी की धूम दिख रही है. मुंबई, दिल्ली, मथुरा समेत देश के कई शहरों बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें गोविंदाओं की टोली आज दही हांडी फोड़ेगी. आयोजन को लेकर फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया है.
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टीचर्स डे पर श्रीराम कॉलेज जाएंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचर्स डे पर दिल्ली के श्रीराम कॉलेज जाएंगे. इसके अलावा भी देश के अलग-अलग शहरों में टीचर्स डे का आयोजन किया जाएगा. अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में भी शिक्षक दिवस पर आयोजन हो रहे हैं.
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टीचर्स डे पर पीएम मोदी जाएंगे श्रीराम कॉलेज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचर्स डे के मौके पर शनिवार को दिल्ली के श्रीराम कॉलेज जाएंगे. वह यहां छात्रों से संवाद भी करेंगे. शिक्षक दिवस पर देशभर के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में कई आयोजन किए जा रहे हैं.
मुंबई में दही हांडी प्रतियोगिता
मुंबई में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन दिख रहा है. मुंबई के दादर इलाके में जन्माष्टमी समारोह के दौरान महिलाओं के एक समूह ने दही हांडी फोड़ी. इसके अलावा भी शहर में कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं.
#WATCH | महाराष्ट्र | मुंबई के दादर इलाके में जन्माष्टमी समारोह के दौरान महिलाओं के एक समूह ने दही हांडी फोड़ी। pic.twitter.com/5D5Odx2vrw— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026
देशभर में दही हांडी की धूम
देशभर में दही हांडी की धूम दिख रही है. शुक्रवार को रात में 12 जन्माष्टमी का आयोजन होने के बाद अब शनिवार को मु्ंबई, दिल्ली, समेत देशभर में अलग-अलग स्थानों पर आज दही हांडी का आयोजन किया गया है. वहीं दही हांडी आयोजन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर नजर आ रहा है.
नोएडा में भारी बारिश
नोएडा में भी मौसम बदला हुआ है, यहां शनिवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है. जिससे नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में बारिश की वजह से जलभराव हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा में अगले कुछ घंटों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है.
दिल्ली में भारी बारिश
दिल्ली में शनिवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है. कई इलाकों में भारी बारिश होने से जलभराव की स्थिति देखी जा रही है. दिल्ली में बारिश के बाद मौसम भी खुशनुमा हो गया है. जिससे यहां लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई। वीडियो साउथ एवेन्यू से है। pic.twitter.com/2tWfWOkM2H— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2026