विज्ञापन
विशेष लिंक
43 minutes ago

Live Update: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में सुबह 8 बजे के बाद से ही मौसम बदल गया और यहां सुबह से झमाझम बारिश शुरू हो गई. वीकेंड पर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है. हालांकि कई जगहों पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है.

Live Update

दही हांडी की धूम

जन्माष्टमी मनाए जाने के बाद देशभर में शनिवार को दही हांडी की धूम दिख रही है. मुंबई, दिल्ली, मथुरा समेत देश के कई शहरों बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें गोविंदाओं की टोली आज दही हांडी फोड़ेगी. आयोजन को लेकर फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया है. 

Live Update

टीचर्स डे पर श्रीराम कॉलेज जाएंगे पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचर्स डे पर दिल्ली के श्रीराम कॉलेज जाएंगे. इसके अलावा भी देश के अलग-अलग शहरों में टीचर्स डे का आयोजन किया जाएगा. अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में भी शिक्षक दिवस पर आयोजन हो रहे हैं. 

Live Update

Sep 05, 2026 10:01 (IST)
Link Copied
Share

टीचर्स डे पर पीएम मोदी जाएंगे श्रीराम कॉलेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचर्स डे के मौके पर शनिवार को दिल्ली के श्रीराम कॉलेज जाएंगे. वह यहां छात्रों से संवाद भी करेंगे. शिक्षक दिवस पर देशभर के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में कई आयोजन किए जा रहे हैं. 

Sep 05, 2026 09:59 (IST)
Link Copied
Share

मुंबई में दही हांडी प्रतियोगिता

मुंबई में दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन दिख रहा है. मुंबई के दादर इलाके में जन्माष्टमी समारोह के दौरान महिलाओं के एक समूह ने दही हांडी फोड़ी. इसके अलावा भी शहर में कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं.

Sep 05, 2026 09:58 (IST)
Link Copied
Share

देशभर में दही हांडी की धूम

देशभर में दही हांडी की धूम दिख रही है. शुक्रवार को रात में 12 जन्माष्टमी का आयोजन होने के बाद अब शनिवार को मु्ंबई, दिल्ली, समेत देशभर में अलग-अलग स्थानों पर आज दही हांडी का आयोजन किया गया है. वहीं दही हांडी आयोजन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर नजर आ रहा है.

Sep 05, 2026 09:55 (IST)
Link Copied
Share

नोएडा में भारी बारिश

नोएडा में भी मौसम बदला हुआ है, यहां शनिवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है. जिससे नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में बारिश की वजह से जलभराव हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा में अगले कुछ घंटों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है. 

Sep 05, 2026 09:53 (IST)
Link Copied
Share

दिल्ली में भारी बारिश

दिल्ली में शनिवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है. कई इलाकों में भारी बारिश होने से जलभराव की स्थिति देखी जा रही है. दिल्ली में बारिश के बाद मौसम भी खुशनुमा हो गया है. जिससे यहां लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Rain, Noida Rain, Teachers Day, Dahi Handi Live, Monsoon Rainfall
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com