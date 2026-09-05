Live Update: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में सुबह 8 बजे के बाद से ही मौसम बदल गया और यहां सुबह से झमाझम बारिश शुरू हो गई. वीकेंड पर बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है. हालांकि कई जगहों पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है.

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दही हांडी की धूम

जन्माष्टमी मनाए जाने के बाद देशभर में शनिवार को दही हांडी की धूम दिख रही है. मुंबई, दिल्ली, मथुरा समेत देश के कई शहरों बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें गोविंदाओं की टोली आज दही हांडी फोड़ेगी. आयोजन को लेकर फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया है.

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टीचर्स डे पर श्रीराम कॉलेज जाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीचर्स डे पर दिल्ली के श्रीराम कॉलेज जाएंगे. इसके अलावा भी देश के अलग-अलग शहरों में टीचर्स डे का आयोजन किया जाएगा. अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में भी शिक्षक दिवस पर आयोजन हो रहे हैं.

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