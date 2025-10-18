भाकपा माले के 20 उम्मीदवारों लिस्ट जारी, JNU छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को मैदान में उतारा

भाकपा माले ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. JNU छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को भोरे सीट से मैदान में उतारा गया है. भाकपा माले ने जीरादेल सीट से अमरजीत कुशवाहा को टिकट दिया है. दरौली सीट से सत्यदेव राम को मैदान में उतारा गया है. कल्याणपुर विधानसभा सीट से रंजीत कुमार राम को टिकट मिला है. वारिसनगर विधानसभा सीट से फूलबाबू सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है. राजगीर से विश्वनाथ चौधरी और दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम को टिकट मिला है. फुलवारी विधानसभा सीट से गोपाल रविदास को उतारा गया है. पालीगंज सीट से संदीप सौरभ को सिंबल मिला है. आरा सीट से कयामुद्दीन अंसारी को टिकट मिला है.

दलित समाज के नेता

धनंजय पिछले साल जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष बने, तब करीब 27 साल के बाद दलित जाति से जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष बना. धनंजय थियेटर के छात्र हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सक्रिय रहते हैं. बिहार के गया जिले से आने वाले धनंजय पासवान जाति से हैं.

भाकपा माले की 20 सीटों की पड़ताल की जाए तो 11विधायकों को फिर से मौका दिया गया है.नए चेहरों में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय को भोरे सीट से उतार गया है. दीघा से उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या गौतम हैं. पार्टी ने अपनी 20 सीटों में 6 अनुसूचित जाति, 10 ओबीसी, 2 ईबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इंडिया गठबंधन में बीते दो विधानसभा चुनाव में सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है.

अगिआंव विधानसभा सीट से शिव प्रकाश रंजन को चुनाव मैदान में उतारा गया है. जबकि तरारी सीट से मदन सिंह सीपीआईएमएल प्रत्याशी होंगी. डुमरांव सीट से अजीत कुमार सिंह और सिक्ता सीट से वीरेंद्र प्रत्याशी गुप्ता प्रत्याशी होंगी. पिपरा से अनिल कुमार और बलरामपुर से महबूब आलम, काराकाट विधानसभा सीट से अरुण सिंह और अरवल सीट से महानंद सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं. घोसी विधानसभा सीट से रामबली सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है.

