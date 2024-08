मंत्रिपरिषद बैठक : PM मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इंफॉर्म का दिया नारा

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बुधवार को पहली बैठक हुई, जिसमें बजट सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इंफॉर्म का नया नारा दिया. अपने 40 मिनट के संबोधन में पीएम ने उपलब्धियों के बेहतर प्रचार पर ध्यान देने की भी नसीहत दी.

पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की. इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों और विभिन्न नीतिगत उपायों के समय पर क्रियान्वयन पर प्रमुखता से चर्चा हुई.

बैठक के दौरान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव भी शामिल हुए.

Earlier today, chaired the 44th PRAGATI interaction. Reviewed development projects worth Rs. 76,500 crore spread across 11 states and UTs. The focus areas covered included AMRUT 2.0, Jal Jeevan Mission, Mission Amrit Sarovar and more.https://t.co/IJmd3HVSbe