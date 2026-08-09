रवि किशन ने वायरल मीम्स पर दिया रिएक्शन, कहा- अच्छी इमेज पैसे से ज्यादा कीमती है

एक्टर-MP रवि किशन आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. चाहे उनका डांस करने का अंदाज हो, इंटरव्यू में दिए गए जवाब हों या मीडिया से बातचीत - उनका हर अंदाज वायरल हो जाता है. इनमें से एक डायलॉग, जो पैसे के बारे में है, लोगों को बहुत पसंद आया है. यह क्लिप राज शमानी के साथ रवि की एक पॉडकास्ट बातचीत का है. होस्ट ने उनसे पूछा था कि उन्हें क्या ज्यादा चाहिए - पहचान या पैसा? इस पर रवि ने तुरंत जवाब दिया, "पहचान. पैसा तो अपने आप पीछे आता है, भाई!" जिस राजनीतिक पार्टी से रवि जुड़े हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी (BJP), उसने उनके इस वायरल डायलॉग पर ध्यान दिया और इसे Gen Z को टारगेट करने वाले अपने एक नए वीडियो में इस्तेमाल किया.

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रवि ने इसे अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर रीपोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "अच्छी पहचान पैसे से ज्यादा कीमती है - पब्लिलियस सायरस. पहचान और पैसा जुड़े हुए हैं - और बात यह है कि पहचान ही सबसे बड़ी चीज है."रवि के दूसरे रील्स, जो अब मीम बन चुके हैं. उनमें एक वह है जिसमें वह भारत का अल पचीनो बनने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं. एक और रील में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हैं.

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प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो रवि फिल्मों में लगातार एक्टिव हैं. उनकी हालिया रिलीज 'आर्यभट्ट का जीरो' है, जिसमें वह हिमांश कोहली, शिल्पा शिंदे और सोनाली ए. सजनानी के साथ नजर आए हैं. उनकी आने वाली फिल्मों में 'खोसला का घोसला 2' भी शामिल है, जो 2006 की ओरिजिनल फिल्म का सीक्वल है.

