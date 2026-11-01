Ramlila Maidan Rally Live: दिल्ली का रामलीला मैदान आंदोलन में रंग में रगने जा रहा है. यहां देर रात से ही अलग-अलग जगहों से आए लोगों का जुटान शुरू हो गया है. कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक रामलीला मैदान में चुनाव में हुई कथित धांधली, SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है. रामलीला मैदान के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी नेताओं के आवास पर सुबह से हलचल तेज है. विपक्ष की यह रैली कनॉट प्लेस से शुरू होकर मिंटो रोड जंक्शन और अजमेरी गेट होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगी. इसके लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं. कई रास्ते भी बंद किए गए हैं. रामलीला मैदान में आज होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली के पढ़ें पल-पल के अपडेट्स.

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