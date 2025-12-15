विज्ञापन
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस की रैली में जिस नारे पर संसद से सड़क तक संग्राम उसकी पूरी कहानी
  • रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान PM मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए, जिसे लेकर आज हंगामा हुआ
  • अमित मालवीय ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता नारे लगा रही हैं
  • राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की
नई दिल्ली:

रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित नारे का मामला आज संसद में भी उठा और दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें पीएम के खिलाफ विवादित नारे लगाए जाते दिख रहे हैं. इसी नारे का मुद्दा राज्यसभा में जेपी नड्डा ने जबकि लोकसभा में किरेन रिजिजू ने उठाया. 

क्या है पूरा मामला 

मालवीय ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें कुछ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता नारे लगाती दिख रही हैं, "मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी". इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. पार्टी के नेता सदन से लेकर संसद तक नाराजगी जता चुके हैं. राज्यसभा में नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी से माफी की मांग की है.

बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा 

मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ये राजनीतिक विरोध नहीं है बल्कि निजी खुन्नस है जो खतरनाक है. कांग्रेस देश के लिए आइडिया देने की बजाए घृणा वाले श्लोगन लगवा रही है. उन्होंने लिखा सालों गुजर गए चुनाव आते और जाते हैं लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली है. वो है पीएम नरेंद्र मोदी ही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है. इस तरह के जहरीले बोल सड़क पर नहीं पनपते बल्कि ये सीधे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से आती है. 

पीएम मोदी के खिलाफ इस नारेबाजी का बीजेपी ने तीखा विरोध किया है. लोकसभा में रिजिजू ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी की कब्र खोने की बात कही गई है. यह देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है. कांग्रेस के सारे बड़े नेता उस रैली में मौजूद थे और पीएम मोदी की कब्र खोदने का नारा लगाया गया.

प्रियंका का सरकार पर जवाबी हमला

उधर, सदन के बाहर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि खुद संसदीय मंत्री सदन में व्यवधान डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता ने मंच से आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं की है. उन्होंने कहा कि भीड़ में किसी ने कह दिया तो सदन में हंगामा क्यों किया जा रहा है. इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी सपा के सांसद राजीव राय ने कहा राजनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है. इससे बचना चाहिए. वहीं कांग्रेस के सासंद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि रैली की कामयाबी से बीजेपी घबरा गई है और इस वजह से तमाशा कर रही है. बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने तो हार का सिलसिला चलाकर अपनी राजनीतिक कब्र खोद ली है. 

