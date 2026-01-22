विज्ञापन
आप कभी चायवाला थे क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने हमेशा से ही खुदको चायवाला इसलिए बताया है ताकि वो चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें.

नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी खुदको हमेशा से ही चायवाला बताते रहे हैं. लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सही में वो कभी चायवाला रहे थे. क्या कभी उन्होंने चाय बनाई है? खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने हमेशा खुदको चायवाला इसलिए बताया ताकि वो इसका फायदा चुनाव में ले सकें. मैं तो उसने पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने ट्रेन में चाय बेची थी? उन्होंने आगे कहा कि ये दो लोगों की सरकार है. इनको कुछ नहीं पता है. ये सिर्फ चुनाव प्रचार में घूमते रहते हैं. इन्हें देश के लिए काम करना चाहिए. 

आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लेकर कोई बयान दिया हो. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था. उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के 'देशद्रोही'वाली टिप्पणी पर पलटवार किया था. उन्होंने कहा था कि गद्दार वे हैं हम नहीं है. हम देश के हित में जो भी उचित होगा,वह करेंगे, लेकिन हम आतंकवादियों, घुसपैठियों या किसी और का समर्थन नहीं करेंगे. खरगे ने कहा था कि जी राम जी बिल के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं. हमने प्रत्येक राज्य और जिले में अपने लोगों को पहले ही बता दिया है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए. इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए. कई और विपक्षी दल भी हमारा समर्थन कर रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा था कि MGNREGA गरीबों के लिए जीवन रेखा है. वे जानबूझकर इसे खत्म कर रहे हैं और गरीब ग्रामीणों और खेतिहर मजदूरों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहते हैं. इसीलिए हमने एमएनआरईजीए कानून को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, और इसके सभी प्रावधान यथावत रहने चाहिए. मैं नए कानून की निंदा करता हूं, जो केवल सरकार की मदद कर रहा है.

