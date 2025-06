फिर क्यों तेज हो गई है लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग, क्या कहता है सदन का नंबर गेम

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है. इसके साथ ही लोकसभा उपाध्यक्ष चुनाव की मांग एक बार फिर तेज होने लगी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की है.उन्होंने पद के खाली रहने को संविधान के खिलाफ बताया है. यह पद 17वीं लोकसभा से ही खाली पड़ा है.

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अपने पत्र में इस तरफ ध्यान दिलाया है. उन्होंने लिखा है कि पहली से लेकर 16वीं लोकसभा तक में उपाध्यक्ष चुना जाता रहा है. सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को यह पद देने की परंपरा रही है. लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार यह पद लगातार दो लोकसभा कार्यकाल से खाली है. 17वीं लोकसभा के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था. यह चिंताजनक मिसाल मौजूदा 18 लोकसभा में भी जारी है.खरगे ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव का प्रावधान है. संवैधानिक रूप से उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद सदन का दूसरा सबसे बड़ा पीठासीन अधिकारी होता है.कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली रहना भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है. यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है. कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से बिना देर किए इस पद पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है.

My letter to PM Shri @narendramodi on the urgency to initiate the process of electing a Deputy Speaker of Lok Sabha without any further delay.



From the First to the Sixteenth Lok Sabha, every House has had a Deputy Speaker. By and large, it has been a well-established… pic.twitter.com/WUyIPlTVqx