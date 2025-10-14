कांग्रेस CEC की बैठक में बिहार चुनाव के लिए 50 उम्मीदवार तय, इस दिन जारी होगी लिस्ट

- कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार चुनाव के लिए करीब 25 सीटों पर नाम तय किए गए.
- अब तक कांग्रेस करीब 50 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा चुकी है और कुछ सीटों पर चर्चा जारी है.
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मौजूदगी में बैठक हुई. सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े.
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) को लेकर मंगलवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बैठक में शामिल हुए. वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े. सीईसी की पिछली बैठक में 25 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए थे. वहीं इस बार भी करीब 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए. दोनों बैठकों के बाद अब तक कांग्रेस करीब 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है.
बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के कई टिकट दावेदारों और कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में उपेक्षा का आरोप लगा कर नारेबाजी की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा. कांग्रेस अध्यक्ष की गाड़ी के सामने कुछ महिलाओं ने नारेबाजी की.
एलायंस पार्टनर से न मनभेद, न मतभेद.: राजेश राम
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सामाजिक समीकरण के अनुसार, हमारी जो भी सीटें थीं, उस पर स्थिति साफ हो गई है. हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीटें हैं, उन सीटों पर सीईसी की मुहर लगी. उन्होंने कहा कि हमने अपनी सीट का क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस किया है. साथ ही कहा कि कितनी सीटों पर चर्चा हुई है, उसके इंतजार का मजा लीजिए.
विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बुधवार को हम पटना जा रहे हैं. हम एलायंस पार्टनर के साथ चर्चा करेंगे. पहली सूची लास्ट दिन नॉमिनेशन से पहले आ जाएगी. एलायंस पार्टनर से न कोई मनभेद है और न कोई मतभेद.
बैठक में 6-7 सीटों पर दोबारा चर्चा
कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 25 टिकटों पर मुहर लगी थी, लेकिन उनमें से 6-7 सीटों पर आज दोबारा चर्चा हुई और उन्हें फाइनल किया गया.
इसके साथ ही तकरीबन 10 सीटें ऐसी रहीं, जिन्हें चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया.
61 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी के चैयरमैन अजय माकन, सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, प्रभारी कृष्णा अल्लावेरु की सब कमेटी को फैसला लेने का जिम्मा दिया है.
सूत्रों के मुताबिक, बिहार चुनाव में महागठबंधन की 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है. ऐसे में पार्टी को अब बहुत कम उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं.
