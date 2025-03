कांग्रेस ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत को 'प्रेरणादायक' बताया

कांग्रेस ने रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में जीत की सराहना की. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि टूर्नामेंट में टीम का शानदार प्रदर्शन सचमुच प्रेरणादायी है. कप्तान रोहित शर्मा के शानदार अर्धशतक की बदौलत भारत ने दुबई में फाइनल में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर अभूतपूर्व तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'एक अभूतपूर्व टीम प्रयास के परिणामस्वरूप भारतीय क्रिकेट टीम को शानदार जीत मिली.'

A phenomenal team effort culminated in a glorious victory for the Indian cricket team as they lift the #ChampionsTrophy ! 🏆🇮🇳



Brilliant performance by the skipper @ImRo45 and everyone in the team!



Your achievement fills 140 Crore hearts with utmost pride. pic.twitter.com/ukqQfC88Ke