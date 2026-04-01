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कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, 195 रुपये बढ़ाए गए दाम, नई कीमत 2 हजार पार

मिडिल ईस्ट संघर्ष से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के चलते कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195.50 रुपये महंगा हुआ है. नए रेट के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 2,078.50 रुपये पहुंच गई है. घरेलू रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं.

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कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, 195 रुपये बढ़ाए गए दाम, नई कीमत 2 हजार पार
  • मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेजी से 19kg कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है.
  • दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमत 2,078.50 रुपये हो गई है, जो पहले से 195.50 रुपये ज्यादा है.
  • घरेलू रसोई गैस के दाम स्थिर हैं और 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये बनी हुई है.
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नई दिल्ली:

मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी के चलते कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक, 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 2,078.50 रुपये हो गई है. इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 114.50 रुपये बढ़ाए गए थे.

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घरेलू गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं

हालांकि, घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू एलपीजी के दामों में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद से दाम स्थिर हैं और दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपये बनी हुई है.

यह भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट संकट के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए 5 KG का LPG सिलेंडर बना सहारा, 8 दिन में 3.2 लाख बिके

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विनिमय दर के आधार पर एलपीजी और विमानन ईंधन (ATF) की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

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मिडिल ईस्ट संकट का असर

दरअसल, मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे वैश्विक तेल कीमतें करीब 50% तक बढ़ गई हैं. मिडिल ईस्ट संघर्ष शुरू होने के बाद से कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है.

इस बीच, पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. मार्च पिछले वर्ष 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद से इनके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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