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57 बार केस लिस्ट हुआ, सुनवाई से पहले मरीज की मौत, अब CJI ने खुद लिया संज्ञान, कल सुनवाई

चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ब्रेस्ट कैंसर की दवा सस्ती करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं.

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57 बार केस लिस्ट हुआ, सुनवाई से पहले मरीज की मौत, अब CJI ने खुद लिया संज्ञान, कल सुनवाई
नई दिल्ली:

ब्रेस्ट कैंसर से जान बचाने वाली दवा को सस्ती करने की मांग वाली याचिका केरल हाई कोर्ट में 4 साल से लंबित है. 57 बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है. इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्वतः संज्ञान लिया है. मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत वाली बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला केरल हाई कोर्ट में जून 2022 से लंबित है. ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही एक महिला ने महंगी दवा की कीमत कम करने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत का फैसला आने से पहले ही महिला की मौत हो गई. 

इसके बाद भी केरल हाई कोर्ट ने केस बंद करने से मना कर दिया. अदालत का कहना था कि यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है, बल्कि उस दवा की जरूरत वाले हर मरीज का है. 4 साल में यह केस हाई कोर्ट में 57 बार लिस्ट हो चुका है लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं आया है.

अब CJI ने खुद लिया संज्ञान

मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर ज्योत्सना सिंह और केएम गोपाकुमार ने केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी की कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CJI सूर्यकांत को भी भेजी थी. इसी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए CJI सूर्यकांत ने इसे शुक्रवार की सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.

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