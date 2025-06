RCB के एक प्रशंसक ने कहा, "अंदर भी सीटें भरी हुई हैं और इसलिए वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. हम वापस जाना चाहते हैं. लेकिन हमें वापस जाने की अनुमति नहीं है. गेट पर लोगों की भीड़ है, अगर वे गेट खोलते भी हैं तो लोग अंदर आना शुरू कर देंगे और बहुत से लोग घायल हो गए हैं.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | A large number of #RoyalChallengersBengaluru fans have arrived at the M Chinnaswamy Stadium to catch a glimpse of their champion team.

An RCB fan says, "Inside, also the seats are all full and that's why they are not letting us go in. We want to… pic.twitter.com/OJNQeLQFoB