नाबालिग दुल्हन, शादीशुदा दूल्हा... पुलिस में शिकायत के बाद सामूहिक विवाह समारोह में मचा बवाल

Mumbai News: मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुंब्रा इलाके के शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस से संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की.

ठाणे में सामूहिक विवाह में हंगामा.
  • ठाणे के मुंब्रा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हन नाबालिग पाई गई, जो विवाद का कारण बना.
  • दूल्हा पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, जबकि विवाह की अनुमति केवल लड़की की मां ने दी थी.
  • लड़की के पिता को विवाह की जानकारी नहीं थी और उन्होंने इस शादी का कड़ा विरोध किया.
ठाणे:

मुंबई से सटे ठाणे में एक सामूहिक विवाह समारोह में उस वक्त बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जब दुल्हन नाबालिग निकली और दूल्हा पहले से शादीशुदा और बच्चे का पिता निकला. पिता की अनुमति के बिना लड़की का विवाह हो रहा था. शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

सामूहिक विवाह समारोह में विवाद

दरअसल ठाणे के मुंब्रा क्षेत्र में स्वभाव फाउंडेशन और संघर्ष महिला संस्था की ओर से आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह विवादों के घेरे में आ गया. विवाह समारोह में कुछ ऐसा हुआ, जिससे पूरे कार्यक्रम में हंगामा खड़ा हो गया. जानकारी के अनुसार, शादी के बंधन में बंधने वाली दुल्हन नाबालिग पाई गई.

पहले से शादीशुदा निकला दूल्हा

इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह कराया जा रहा था, वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे. इस विवाह की अनुमति केवल लड़की की मां ने दी थी, जबकि उसके पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. पिता को जैसे ही पचा चला उन्होंने तुरंत इस विवाह का जोरदार विरोध किया.

आयोजकों और दूल्हे के खिलाफ एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए, मुंब्रा इलाके के शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस से संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और बाल विवाह और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत आयोजकों और दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

