भए प्रगट नंदलाला! 5 VIDEOS में देखिए, देशभर में कैसे धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर और पूर्वी भारत में सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. इस दौरान हर ओर 'हरे कृष्ण' के जयकारों की गूंज सुनाई दी.

जन्माष्टमी पर सोमवार मध्य रात्रि जब घड़ी ने 12 बजाए और भागवत भवन मंदिर के कपाट ‘प्राकट्य दर्शन (कृष्ण का स्वरूप)' के लिए खुले तो श्री कृष्ण जन्मस्थान पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा.

वातावरण ‘हरे कृष्ण' के जयकारे और भजनों से वातावरण गूंज उठा और श्रद्धालु मधुर संगीत पर नाचते-गाते रहे. भगवान कृष्ण और राधा की वेशभूषा में सजे बच्चे अपने माता-पिता के साथ मंदिरों में पहुंचे.

शंख, ढोल, झांझ और मृदंग की ध्वनि के बीच भक्तों के नाचने-गाने के साथ ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान का वातावरण 'नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की' से गूंज उठा.

#WATCH | Jaipur: Rajasthan CM Bhajanlal Sharma offered prayers at Jaipur's ISKCON temple on the occasion of #krishnajanmashtami2024 pic.twitter.com/zlhjbnPjuF

दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर) को जन्माष्टमी के अवसर पर रोशनी से सजाया गया. शहर के अन्य मंदिरों में भी ऐसा ही किया गया.

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh: Aarti begins at Shri Krishna Janmasthan temple at the time of Shri Krishna Janma as the clock hits midnight pic.twitter.com/i80lWyaGb3