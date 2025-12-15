विज्ञापन

धुरंधर में अक्षय खन्ना को थप्पड़ जोड़ने के बाद सौम्या टंडन का हो गया था ऐसा हाल, गोरी मैम ने इसलिए कहा फिल्म को हां

'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के अलावा अन्य कई कलाकार हैं, जो अपनी एक्टिंग से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं.उन्हीं में से एक टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन हैं.

नई दिल्ली:

'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल के अलावा अन्य कई कलाकार हैं, जो अपनी एक्टिंग से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं.उन्हीं में से एक टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन हैं. सौम्या टंडन ने फिल्म 'धुरंधर'में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की पत्नी का रोल निभाया है. इस रोल से वह काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. 'धुरंधर' में एक सीन ऐसा भी है कि जब सौम्या टंडन, अक्षय खन्ना को जोरदार थप्पड़ जड़ती हैं. अब एक्ट्रेस ने उस सीन को लेकर अपना रिएक्शन दिया है.

क्या बोलीं सौम्या टंडन

सौम्या टंडन हाल ही में अंग्रेजी वेबसाइट मिड-डे से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़े अपनी अनुभव को भी शेयर किया. सौम्या टंडन ने बताया कि शुरू में उन्हें लगा कि 'धुरंधर' में उनका रोल छोटा है. स्क्रिप्ट पूरी तरह नहीं सुनाई गई थी क्योंकि कहानी सीक्रेट रखी गई थी. उन्हें पता नहीं था कि फिल्म दो पार्ट में बनेगी. फिर भी, डायरेक्टर आदित्य धर के विश्वास ने सौम्या टंडन को हां कहने पर मजबूर कर दिया. वे बोलीं, "आदित्य मेरे पसंदीदा डायरेक्टर हैं और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं किया."

क्या डर गई थीं सौम्या टंडन

अक्षय खन्ना को अपना फेवरिट एक्टर बताते हुए सौम्या टंडन ने कहा कि एक इंटेंस सीन में उन्हें थप्पड़ मारना था, जिससे वे काफी डर गई थीं. शूटिंग से पहले दोनों कलाकारों की ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री कमाल की रही. आंखों से ही सब कुछ समझ आ गया. थप्पड़ के सीन में पहले वे नकली थप्पड़ मार रही थीं, लेकिन आदित्य ने कहा, "फेक मत करो, असली मारो." अक्षय ने भी कहा, "हां मार दो." सौम्या ने मार दिया, लेकिन बाद में उन्हें बुरा लगा.

