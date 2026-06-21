विज्ञापन
विशेष लिंक

गोरखपुर में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बेचन राम की गाड़ी को कार ने पीछे से मारी टक्‍कर, पति-पत्नी घायल

गोरखपुर में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बेचन राम अपने सरकारी इनोवा कार से जा रहे थे. वे चौरी चौरा में रुककर एक दुकान पर चाय पीने के ल‍िए उतरे थे,तभी तेज रफ्तार पीछे से आ रही एक कार ने टक्‍कर मार दी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
गोरखपुर में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बेचन राम की गाड़ी को कार ने पीछे से मारी टक्‍कर, पति-पत्नी घायल

गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बेचन राम की गाड़ी में एक कार ने पीछे से टक्‍कर मार दी. हादसे में कार सवार दंपती घायल हो गए. वहीं, मंत्री की सरकारी कार भी पीछे से क्षतिग्रस्‍त हो गई. घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंच पुल‍िस ने घायल दंपती को इलज के ल‍िए चौरी चौरा सीएचसी भेजा. 

घटना चौरी चौरा के मुंडेरा बाजार की है. दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बेचन राम अपने सरकारी इनोवा कार से जा रहे थे. वे चौरी चौरा में रुककर एक दुकान पर चाय पीने के ल‍िए उतरे थे,तभी तेज रफ्तार पीछे से आ रही एक कार ने टक्‍कर मार दी.

हादसे में घायल हो गए दंपती 

मंत्री की गाड़ी पीछे से क्षतिग्रस्त हुई तो वहीं कार सवार दंपती घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपती को इलाज के लिए चौरी चौरा सीएचसी भेजा. मुंडेरा बाजार के चौकी इंचार्ज अशोक शर्मा ने बताया कि दंपती को हल्की चोट आई है.उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. 

यह भी पढ़ें- अब बंद मकानों की रखवाली करेगी पुलिस, इस शहर में शुरू हुई नई व्यवस्था

लेखक के बारे में
img
अबरार अहमद
Reporter
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gorakhpur, UP News, Uttar Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com