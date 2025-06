BoyCottCampa: अपनी इस एड की वजह से क्यों विवादों में फंसा कैंपा कोला, जानें क्या है मामला

कैंपा कोला, जो एक वक्त पर भारत की आइकॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थी, उसे हाल ही में रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने रिवाइव किया है लेकिन अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. इतना ही नहीं लोग सोशल मीडिया पर #BoycottCampa अभियान चला रहे हैं और यह पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ब्रांड ने हाल ही में अपनी एक एड में भगवान जगन्नाथ के चित्रण का कथित तौर पर इस्तेमाल किया. बता दें कि भगवान जगन्नाथ अत्यंत पूजनीय देवता हैं. एक्स पर हजारों यूजर्स कैंपा कोला पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं और इसे मार्केटिंग गिमिक बता रहे हैं.

इस विवाद के बारे में बात करते हुए जगन्नाथ मंदिर के सेवायत पद्मनाव त्रिपाठी शर्मा ने कहा, "यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है और यह गंभीर चिंता का विषय है. यदि कोई भी ऐसा करता है, चाहे वह कोका-कोला हो या किसी अन्य प्रकार का ऐसा पदार्थ, यह पूरी तरह से गलत है और इससे बचना चाहिए."

Puri, Odisha: On Campa Cola row, Jagannath Temple servitor Padmanav Tripathy Sharma says, "This is an extremely unfortunate and condemnable incident and it raises serious concerns. If anyone does such a thing, whether it involves Coca-Cola or any kind of such substances, it is… pic.twitter.com/lyXRoymiFJ